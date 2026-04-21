FCAS steht für «Future Combat Air System» und wäre bei einer Realisierung das grösste und teuerste europäische Rüstungsprojekt. Die Gesamtkosten werden auf einen dreistelligen Milliardenbetrag geschätzt. Deutschland, Frankreich und Spanien haben seit Monaten um eine Realisierung des Projekts gerungen. Als Kernproblem hatte Bundeskanzler Friedrich Merz im Februar genannt, dass die Franzosen ein anderes Kampfflugzeug brauchen als die Bundeswehr. Das Luftkampfsystem soll im Verbund mit unbewaffneten und bewaffneten Drohnen fliegen und wäre insofern mehr als ein Kampfflugzeug.