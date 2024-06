Vestager verwies in einem Interview des US-Senders CNBC am Dienstag zwar darauf, dass die Untersuchung zu Apples DMA-Umsetzung noch nicht abgeschlossen sei. Zugleich sagte sie aber, es gebe «eine Reihe von Problemen» dabei. «Ich finde sie sehr ernst.» Sie sei überrascht gewesen, dass Apple so stark verdächtigt werde, gegen die DMA-Vorgaben zu verstossen.