Die EU-Kommission arbeitet an Massnahmen gegen die Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus Russland. Dieser Vorschlag sei im Einklang mit einem Beschluss der EU-Staats- und Regierungschefs, sagte EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis am Donnerstag in Brüssel. Möglicherweise richteten sich die Massnahmen auch gegen Dünger, so Dombrovskis, ohne weitere Details zu nennen.