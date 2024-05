Der chinesische Onlinehändler Temu muss in der EU künftig schärfere Regeln einhalten. Der Online-Marktplatz habe durchschnittlich mehr als 45 Millionen monatliche Nutzer in der Europäischen Union, teilte die EU-Kommission am Freitag mit. Daher sei Temu als «sehr grosse Online-Plattform» unter dem neuen EU-Gesetz über digitale Dienste (DSA) einzustufen.