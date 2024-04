Die EU-Kommission ermittelt gegen eine Firma mit Europazentrale in Frankfurt, weil das Unternehmen durch Geld aus dem Ausland möglicherweise einen unlauteren Vorteil bei einer öffentlichen Ausschreibung hatte. Die Behörde teilte am Mittwoch mit: «Die Kommission wird prüfen, ob die betroffenen Wirtschaftsteilnehmer von einem unfairen Vorteil profitiert haben, um öffentliche Aufträge in der EU zu erhalten.» Dabei geht es unter anderem um ein Solarunternehmen mit chinesischen Wurzeln, das seine Europazentrale eigenen Angaben zufolge in Frankfurt hat.