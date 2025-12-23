Bundesregierung will zusätzlich Industriestrompreis einführen

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil sagte zu dem Vorstoss der EU-Kommission: «Die Energiepreise müssen weiter runter - und genau hierzu kommen wir jetzt einen wichtigen Schritt weiter.» Die Ausweitung der Strompreiskompensation sei eine sehr gute Nachricht für die deutsche Industrie. «Damit machen wir unsere Industrie international wettbewerbsfähiger und schützen Arbeitsplätze in unserem Land. Wir erreichen eine spürbare Entlastung bei den Energiekosten ab 2026», sagte der SPD-Vorsitzende.