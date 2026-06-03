Gemäss den Vorschriften für Sonderberater habe die Kommission vor der Ernennung von Hagemann Snabe eine gründliche Prüfung durchgeführt, um sicherzustellen, dass kein Interessenkonflikt zwischen seinen Aufgaben als Sonderbeauftragten und seinen beruflichen Tätigkeiten ausserhalb der Kommission bestehen. Für die Dauer seines Mandats werde er etwa seine Mitgliedschaft im Beirat von Google Cloud aussetzen.