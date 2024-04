Die EU-Kommission hat Israel aufgefordert, angekündigte Massnahmen für mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen schnell umzusetzen. Man habe zur Kenntnis genommen, dass Israel weitere Zugangsstellen für humanitäre Hilfe in den Gazastreifen - insbesondere den Hafen von Aschdod und den Grenzübergang Erez - öffnen wolle, damit Hilfsgüter direkt in den nördlichen Gazastreifen fliessen können und man auch die Lieferungen aus Jordanien erheblich steigern wolle, hiess es von der Brüsseler Behörde. Diese Schritte sollten rasch und vollständig umgesetzt werden.