Man stehe mit den Behörden in Deutschland und dessen Nachbarstaaten in Kontakt, «um die notwendigen Informationen über diese Massnahmen und ihre Umsetzung in der Praxis zu erhalten», hiess es weiter. Grundsätzlich sei die Wiedereinführung vorübergehender Kontrollen an den Binnengrenzen möglich, aber nur unter bestimmten Bedingungen.