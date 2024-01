In Deutschland hatte etwa eine Minderheitsbeteiligung der chinesischen Staatsreederei Cosco an einem einzelnen HHLA -Terminal im Hamburger Hafen für Aufsehen gesorgt. Kritiker befürchteten, dass sich China zu grossen Einfluss auf deutsche Infrastruktur erkaufe. Nach Angaben der PwC-Analysten treibt China den Aufbau seines Investitionsprojekts «Neue Seidenstrasse» sowie strategische Investments in Afrika voran, während die EU ebenfalls in die afrikanische Infrastruktur investiere, um wettbewerbsfähig zu bleiben.