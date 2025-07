Die EU-Kommission schlägt ein verbindliches Klimaziel für 2040 vor. Um wie viel Prozent Europa seine Treibhausgasemissionen bis 2030 und bis 2050 reduzieren muss, steht schon fest. Was bislang fehlt, sind Vorgaben, wo die EU in 15 Jahren stehen will. 2024 hatte die EU-Kommission schon eine - rechtlich unverbindliche - Empfehlung vorgelegt.