EU-Kommission: «Alle CO2-armen Technologien erforderlich»

Laut Schätzungen der Kommission werden 2040 mehr als 90 Prozent des Stroms in der EU aus dekarbonisierten Energiequellen kommen - in erster Linie aus erneuerbarer Energie wie Wind- und Solarkraft, aber auch aus der Kernenergie. Alle CO2-freien und CO2-armen Technologien seien erforderlich, um Europas Energiesystem zu dekarbonisieren, so die EU-Kommission. Die Präsidentin der Behörde, Ursula von der Leyen, rief im vergangenen Jahr auch vor dem Hintergrund der weltpolitischen Lage zu einem Ausbau der Atomenergie auf. Als Argument für ihre Forderung nannte von der Leyen insbesondere den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.