EU-Kommissar: Grönland wichtiger Vorposten Europas
Insgesamt seien Grönland sowie etwa die Überseegebiete Frankreichs und der Niederlande wichtige Vorposten Europas, so der EU-Kommissar für Justiz und Rechtsstaatlichkeit weiter. Grönland verankere die EU in der Arktis. «Aufgrund seiner Geschichte, seiner Ressourcen und seiner geostrategischen Bedeutung nimmt es einen besonderen Platz ein.»
Der Vorstoss dürfte auch eine Reaktion auf den geopolitischen Konflikt um Einfluss auf der arktischen Insel sein. Trump sprach in den vergangenen Monaten immer wieder davon, die Kontrolle über das weitgehend autonome, aber zum Königreich Dänemark zählende Grönland übernehmen zu wollen./rdz/DP/jha
(AWP)