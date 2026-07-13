Die EU-Kommission nimmt mehrere Produkte von Vorgaben zum Schutz von Wäldern aus. Unternehmen in der EU müssen damit weiterhin nicht nachweisen, dass Rinderhäute, -felle und -leder einen entwaldungsfreien Ursprung haben, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Mit einem nun angenommenen delegierten Rechtsakt wird die Pflicht unter anderem auch für runderneuerte Reifen, Soja-Saatgut und Kraftfahrzeug-Sitze gestrichen. Dagegen werden löslicher Kaffee, bestimmte Palmöl-Produkte und gefrorene Rinderzungen aufgenommen.