Im Dauerstreit über die chronisch überlastete Brennerroute hat die EU-Kommission Massnahmen Österreichs deutlich kritisiert. Ein Nachtfahrverbot, Transportverbote für «schienenaffine» Güter oder Winterfahrverbote schränkten den freien Warenverkehr ein, teilte die EU-Kommission am Dienstag mit. Die Kommission erkenne zwar einige der Gründe Österreichs für die Massnahmen an, hiess es. Insgesamt könnten die Beschränkungen aber nicht mit den erklärten Zielen, wie besserer Umweltschutz oder mehr Verkehrssicherheit, gerechtfertigt werden. «Ausserdem sind einige dieser Massnahmen geeignet, ausländische Unternehmen stärker zu beeinträchtigen als österreichische Unternehmen», so die Kommission.