Weitere Massnahmen

Auch eine drohende Kerosin-Knappheit, vor der die Luftverkehrsbranche bereits gewarnt hatte, soll dem Dokument zufolge mit dem Massnahmenpaket in der kommenden Woche adressiert werden. In dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf heisst es bislang nur, dass die Kapazitäten der europäischen Raffinerien besonders mit Blick auf den Flugtreibstoff maximiert werden müssen. Vorhaben bezüglich des Treibhausgashandelssystems der EU sind darüber hinaus geplant, aus dem Entwurf geht allerdings nichts Konkretes hervor.