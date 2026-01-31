Von der Leyen hatte für das ​vergangene Jahr einen «beispiellosen» Abbau von ‌Regeln angekündigt. «Die aktuelle EU-Kommission verspricht ‍laufend Erleichterungen für die Wirtschaft. Das ​ist das Gegenteil von Bürokratieabbau», sagte Oliver Zander, Hauptgeschäftsführer von Gesamtmetall. Viele Unternehmen kämen mit ‌der Umsetzung kaum ⁠hinterher, Brüssel halse Firmen ‌täglich vier neue Rechtsakte auf. Dem Bericht zufolge schlug ‍die Kommission 21 Richtlinien sowie 102 Verordnungen vor und erliess 137 delegierte ​Rechtsakte sowie 1196 Durchführungsrechtsakte.