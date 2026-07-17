Am Ziel, den CO2-Ausstoss bis 2040 verglichen mit dem Stand von 1990 um 90 Prozent zu reduzieren, ändere sich nichts, sagte ein Beamter der EU-Kommission in Brüssel vor den Medien. Geändert werden soll aber etwa die Verwendung der Erlöse aus dem EHS: Neu sollen die Gelder gezielter für Massnahmen zur CO2-Reduktion verwendet werden.