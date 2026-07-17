WAS ÄNDERT SICH BEIM FLUGVERKEHR?

Bis anhin unterstehen einzig Flüge innerhalb der EU, Norwegen, Island, Liechtenstein und der Schweiz dem EHS. Neu sollen alle Flüge in einem Radius von 5000 Kilometern ab Frankfurt (Deutschland) erfasst werden. Das Ziel sei, die Umsteigeflughäfen Istanbul (Türkei) und auf der arabischen Halbinsel zu erfassen. Denn heute hätten diese Umsteigedestinationen gegenüber jenen in Europa einen Vorteil, sagte ein Beamter der EU und machte ein Beispiel: Die erste Teilstrecke eines Fluges von Stockholm nach Singapur via Zürich unterstehe dem EHS, wenn aber die gleiche Strecke via Doha geflogen werde, dann greife das EHS auf keiner der beiden Teilstrecken.