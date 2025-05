Wirtschaft entwickelt sich nur in einem Land schlechter

Im Ländervergleich liegt Deutschland am Ende der Tabelle. Eine schwächere Entwicklung erwartet die EU-Kommission nur in Österreich, wo die Wirtschaft im laufenden Jahr sogar um 0,3 Prozent schrumpfen soll. Der stärkste Zuwachs wird in Malta vorhergesagt (plus 4,1 Prozent), darauf folgen Dänemark (plus 3,6 Prozent) und Irland (plus 3,4 Prozent).