EU-Kommission untersucht Hinweise auf Pflichtverstösse

Auch die EU-Kommission selbst prüft, ob es seitens Mandelson einen Verstoss gegen Verhaltenspflichten aus seiner früheren Rolle als EU-Kommissar gab, wie der Sprecher mitteilte. Mandelson war von 2004 bis 2008 Handelskommissar in Brüssel. «Die Mitglieder des Kollegiums unterliegen Verpflichtungen, die sich unmittelbar aus den Verträgen ergeben, sowie ethischen Verpflichtungen, die aus dem Verhaltenskodex (CoC) hervorgehen», hiess es. Die Kommission untersuche Hinweise auf mögliche Pflichtverstösse und ergreife gegebenenfalls Massnahmen. Weitere Details wolle die Kommission bis zum Abschluss der laufenden Prüfung nicht nennen.