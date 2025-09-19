Russland finanziere den Krieg in der Ukraine durch die Einnahmen aus dem Verkauf fossiler Brennstoffe, sagte von der Leyen. Um dem ein Ende zu setzen, sei es Zeit, den Hahn zuzudrehen.
Russisches Gas kommt weiter in EU
Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine erliess die EU bereits weitgehende Einfuhrverbote für russische Energieträger wie Kohle und Öl. Gas-Sanktionen gibt es wegen Abhängigkeiten bislang aber nicht.
Die Vorschläge für das neue Sanktionspaket sehen von der Leyen zufolge auch weitere Strafmassnahmen im Finanzsektor sowie im Handelsbereich vor. Über die Sanktionsvorschläge werden nun in den nächsten Tagen Vertreter der EU-Staaten beraten./aha/DP/jha
(AWP)