Die EU-Wettbewerbshüter haben die geplante Übernahme des US-Musikunternehmens Downtown durch die Universal Music Group (UMG ) unter Auflagen genehmigt. Ihre Bedingung ist, dass die Downtown-Tochter Curve vollständig veräussert wird. Über Curve werden Lizenzkosten abgerechnet. Durch die Veräusserung soll verhindert werden, dass der Musikkonzern durch das Geschäft Zugang zu sensiblen Geschäftsdaten von Konkurrenten erhalten könnte, wie die Europäische Kommission mitteilte.