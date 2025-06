Der Antrag der Kommission an die Mitgliedstaaten der EU umfasst 62 Seiten. Hinzu kommen 13 Anhänge. In diesen sind die Abkommen in den verschiedenen Bereichen geregelt. Der Rat der EU - in welchem die 27 Mitgliedstaaten vertreten sind - muss grünes Licht geben, damit die Kommission die Verträge formell unterzeichnen kann.