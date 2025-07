Am Mittwoch läuft eine von Trump gesetzte Frist aus, nach der der US-Präsident ursprünglich mit einer weiteren Erhöhung seiner Zölle auf EU-Produkte gedroht hatte. Am Sonntag kündigte Trump an, am Montag «Zollbriefe» an eine Reihe von Ländern zu schicken - ob das auch die EU betrifft, ist unklar. Neue Zölle könnten nach Aussage von US-Finanzminister Scott Bessent zum 1. August in Kraft treten.