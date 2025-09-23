Europa verfüge über gute Erfahrungen und sollte keinesfalls unterschätzt werden, «wenn es um unsere Fähigkeiten geht, auch im Verteidigungssektor in innovative Technologien zu investieren und diese zu produzieren», hiess es zudem. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte vor knapp zwei Wochen gesagt, man müsse den Appellen aus dem Baltikum nachkommen und einen «Drohnenwall» gegen die unbemannten Flugobjekte errichten.
Der Kommissionssprecher stellte klar, dass die EU-Staaten bei dem Thema das Sagen hätten. Die beiden wichtigsten Aspekte, mit denen sich die Kommission beschäftige, seien die Erkennung ankommender Drohnen und die Frage, wie man reagieren solle, wenn man eine Drohne entdeckt habe. Am Freitag soll eine Videokonferenz europäischer Verteidigungsminister zum geplanten Drohnenwall stattfinden./mjm/DP/stw
(AWP)