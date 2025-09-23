Europa verfüge über gute Erfahrungen und sollte keinesfalls unterschätzt werden, «wenn es um unsere Fähigkeiten geht, auch im Verteidigungssektor in innovative Technologien zu investieren und diese zu produzieren», hiess es zudem. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte vor knapp zwei Wochen gesagt, man müsse den Appellen aus dem Baltikum nachkommen und einen «Drohnenwall» gegen die unbemannten Flugobjekte errichten.