Die EU-Kommission will künftig ausländische Anbieter von Satellitenmobilfunkdiensten von Teilen des 2-Gigahertz-Frequenzbands ausschliessen. Das Band wird unter anderem für die kritische Kommunikation genutzt. Zwei Drittel der Lizenzen für diese Satellitendienste sollen einem Vorschlag der Brüsseler Behörde zufolge Anbietern aus der Europäischen Union vorbehalten werden, um die Abhängigkeit von ausländischen Anbietern zu senken - unter anderem aus den USA.