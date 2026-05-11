Weiter Corona-Folgen

An Flughäfen mit zwischen 500.000 und einer Million Passagieren pro Jahr gebe es weiter deutlich weniger Verkehr als vor der Corona-Pandemie. Für einen Übergangszeitraum von fünf Jahren sollen auch sie deshalb nach dem Willen der EU-Kommission von den Staaten Beitragsbeihilfen bekommen können. Bei grösseren Flughäfen werde erwartet, dass sie ihre Betriebskosten selbst decken können, heisst es.