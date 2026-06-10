Insbesondere der Preis für Stickstoffdünger ist stark von Erdgas abhängig und angesichts des Kriegs im Nahen Osten und der Sperrung der Strasse von Hormus gestiegen. Mit verschiedenen Vorhaben will die EU-Kommission die Versorgung mit bezahlbaren Düngemitteln kurz- und langfristig sichern, Treibhausgasemissionen senken und die Importabhängigkeit reduzieren. So will sie unter anderem Anreize für mehr Düngemittel mit organischem Dünger setzen.