EU-Kommission spricht von IT-Problemen

Laut der Verordnung dürfen solche Produkte dann nur noch in der EU verkauft werden, wenn dafür nach 2020 keine Wälder gerodet wurden. Ziel der Regelung ist es, die Entwaldung innerhalb der EU und auch darüber hinaus wirksam zu bekämpfen. Auch Unternehmen aus Drittstaaten wie der Schweiz, die ihre Waren auf dem EU-Markt anbieten, wären von der Verordnung betroffen.