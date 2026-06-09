Die EU will erneuerbare Energien in Nordafrika und im Nahen Osten stärker ausbauen. Mit einem neuen Projekt soll das grosse Solar- und Windpotenzial der Region besser genutzt und die Energiewende vor Ort vorangetrieben werden, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Hohe Sonneneinstrahlung, starke Winde an den Küsten und in der Wüste sowie grosse Freiflächen für den Ausbau von Energieanlagen sorgen demnach für das grosse Potenzial der Region.