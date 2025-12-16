Die EU-Kommission will die europäische Autoindustrie beim Übergang zur E-Mobilität mit Förderungen der Batterieindustrie und Bürokratieabbau unterstützen. Neben den Änderungen beim Verbrenner-Aus sollen 1,8 Milliarden Euro Unterstützung eine komplett in Europa produzierte Batterie ermöglichen, wie die Europäische Kommission in Strassburg mitteilte.