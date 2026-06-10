Zu den Herausforderungen dieser Regionen gehören laut Kommission darüber hinaus etwa Klimaanfälligkeiten wie Wasserknappheit, abnehmende Bevölkerungszahlen sowie geografische Isolation und damit einhergehend hohe Transport- und Reisekosten.
Weit entfernte Inseln und Küstenregionen nicht inbegriffen
Die Kommission stellte nun erstmals Strategien für die 17 Millionen Menschen, die auf über 4.000 Inseln in 16 EU-Mitgliedsstaaten, sowie 96 Millionen Menschen, die entlang der Küsten und Küstengebiete in 22 EU-Mitgliedstaaten leben, vor.
Für Inseln und Küstenregionen «in äusserster Randlage der EU» sollen die Vorschläge nicht greifen. Dazu zählen beispielsweise die kanarischen Inseln, die Azoren oder Französisch-Guayana. Sie sind Gegenstand einer separaten Strategie, die im Verlauf des Jahres vorgestellt werden soll./laf/DP/jha
(AWP)