Mit einer neuen Verordnung will die Kommission auch Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr bekämpfen. In Zeiten von Krisen und Turbulenzen nähmen Zahlungsverzögerungen zu und stellten ein Risiko für KMU da. Darüber hinaus soll den Unternehmen der Zugang zu Finanzmitteln erleichtert werden. 99 Prozent aller Unternehmen in der EU sind den Angaben nach kleine und mittlere Unternehmen. Sie seien von zentraler Bedeutung für das wirtschaftliche und soziale Gefüge in Europa, hiess es von der Kommission.