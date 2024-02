Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament, David McAllister, sprach von einem «wichtigen Grundstein für einen besser funktionierenden Binnenmarkt für Verteidigungsgüter». In Zeiten zunehmender geopolitischer Spannungen brauche es ein gemeinsames europäisches Vorgehen in industriepolitischen Fragen der Verteidigungspolitik. «Exakt dort setzt die European Defence Industrial Strategy (EDIS) an - aufbauend auf der Analyse unserer verteidigungspolitischen Investitionslücken, den Erfahrungen mit dem Europäischen Verteidigungsfonds sowie dem Ausbau unserer industriellen Kapazitäten zur Unterstützung der Ukraine», sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.