Der Bund hatte sich in den vergangenen Monaten dafür eingesetzt, nicht vom «Made in EU» ausgeschlossen zu werden. So sagte etwa Bundespräsident Guy Parmelin am Montag, dass die Schweiz ein «integraler Bestandteil» aller Lösungen sein müsse, die darauf abzielten, die Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit Europas zu stärken.