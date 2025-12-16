Europas Wettbewerbsfähigkeit soll verbessert werden

Die EU-Staaten und das Europaparlament müssen den Vorschlag nun diskutieren. Um Europas Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, versucht Brüssel derzeit, viele Regeln zu entschlacken. Jüngst schlug die EU-Kommission etwa vor, Umweltprüfungen für Genehmigungen zu vereinfachen und beschleunigen. Schon davor gab es eine Einigung, das europäische Lieferkettengesetz zum Schutz von Menschenrechten abzuschwächen. Künftig soll es nur noch für wenige grosse Unternehmen gelten.