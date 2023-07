Lastwagen dürfen nach einem Vorschlag der Europäischen Kommission schwerer werden - wenn sie klimafreundlich sind. So wolle man die zulässige Gesamtlast von Lkw um vier Tonnen erhöhen, wenn sie emissionsfrei seien, teilte die Kommission am Dienstag in Strassburg mit. Damit sollen stärkere Anreize geschaffen werden, klimafreundlichere Technologien bei Lkw einzusetzen. Denn diese neigen laut der Brüsseler Behörde dazu, das Gewicht eines Fahrzeugs zu erhöhen.

11.07.2023 19:58