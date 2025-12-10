Energiesystem soll widerstandsfähiger werden

EU-Energiekommissar Dan Jørgensen sagte, ein wirklich vernetztes und gut integriertes Energiesystem sei die Grundlage für ein starkes und unabhängiges Europa. «Dafür brauchen wir ein modernes Netz aus Kabeln, Leitungen und Stromnetzen, das vollständig miteinander verbunden ist und es ermöglicht, dass saubere, bezahlbare und in Europa erzeugte Energie sicher und frei in alle Teile der EU fliessen kann.»