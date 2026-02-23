Die Europäische Kommission will nach der US-Gerichtsentscheidung zu Zöllen und den Ankündigungen von Präsident Donald Trump Klarheit von den USA. «Wir werden nichts vorwegnehmen», sagte ein Kommissionssprecher in Brüssel. Man brauche erst ein klares Bild davon, welche Auswirkungen das Urteil des Obersten Gerichtshofs genau habe und welche Schritte die USA unternehmen wollen. Erst dann könne die EU eine angemessene Bewertung vornehmen und weitere Entscheidungen treffen.