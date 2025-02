Um die Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs zu bringen, will die EU-Kommission an diesem Mittwoch mehrere Ideen und Massnahmen präsentieren. So will sie etwa mit dem sogenannten Clean Industrial Deal (CID, «saubere-Industrie-Deal») ein Massnahmenpaket vorlegen, das von kritischen Rohstoffen bis internationaler Zusammenarbeit verschiedene Bereiche betrifft. Dazu gehört ein Aktionsplan für niedrigere Energiepreise.