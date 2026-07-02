Rund 80 Prozent der Exporte aus dem Kaukasusland Armenien in die EU sollen nach Willen der Europäischen Kommission künftig zollfrei in die Staatengemeinschaft kommen. «Damit können Produkte, die derzeit noch stark vom russischen Markt abhängig sind, auf den europäischen Binnenmarkt mit 450 Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern umgelenkt werden», sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der armenischen Hauptstadt Eriwan.