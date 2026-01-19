Trump legt nach

Trump argumentiert, nur die USA könnten Grönlands Sicherheit garantieren. In diesem Sinne legte er am Montag auf seiner Plattform Truth Social nach. Seit zwei Jahrzehnten warne die Nato Dänemark vor der «russischen Bedrohung», doch das Königreich sei nicht zu Gegenmassnahmen in der Lage. «Jetzt ist es an der Zeit, und es wird erledigt werden!!!», schrieb Trump. Tatsächlich haben die USA seit Jahrzehnten vertraglich das Recht, Soldaten auf Grönland zu stationieren, sie haben ihre Präsenz dort aber stark ausgedünnt.