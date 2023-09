Die heftige Kritik eines hochrangigen EU-Vertreters an Österreichs Abhängigkeit von russischem Gas sorgt für diplomatische Spannungen. Martin Selmayr, der Vertreter der Europäischen Kommission in Wien, hatte die österreichischen Gas-Zahlungen an das kriegsführende Russland als «Blutgeld» bezeichnet. Der deutsche EU-Diplomat werde zu einem Gespräch in das Aussenministerium in Wien zitiert, gab eine Sprecherin des Ministeriums am Donnerstag bekannt.

07.09.2023 18:09