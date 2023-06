In Deutschland hatte es zuvor von Politikern und in der Medienbranche die Befürchtung gegeben, dass die Standards, die bereits in Deutschland gelten, mit dem geplanten EU-Gesetz aufgeweicht würden. Die EU-Länder verständigten sich nun darauf, dass die Staaten selbst auch strengere oder detaillierte Regeln beschliessen können. Für Medienpolitik sind in Deutschland weitgehend die Bundesländer zuständig.