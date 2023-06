Wer defekte Produkte von Firmen ohne Sitz in der EU kauft, soll künftig bessere Chancen auf eine Entschädigung haben. Die Botschafter der EU-Länder einigten sich am Mittwoch auf eine gemeinsame Position zu einem neuen Gesetz für die Haftung bei fehlerhaften Produkten. Ziel der geplanten Richtlinie sei es unter anderem, die Rechte von Verbrauchern in der Europäischen Union zu stärken und ihnen in komplexen Fällen eine faire Chance auf Entschädigung zu geben. Immer öfter werde bei Herstellern gekauft, die nicht in der EU sässen, hiess es in einer Mitteilung der EU-Länder am Mittwoch.

14.06.2023 18:25