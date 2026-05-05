Grenzüberschreitender Betrug bei der Mehrwertsteuer ist ein ernstes Problem in der EU. Insbesondere der sogenannte Karussellbetrug sorgt nach Angaben der Europäischen Kommission jährlich für Verluste zwischen 12,5 und 32,8 Milliarden Euro. Beim Karussellbetrug werden etwa Waren immer wieder zwischen Firmen weiterverkauft. Eine Firma kassiert Mehrwertsteuer, zahlt sie aber nicht und verschwindet. Andere Firmen in der Kette bekommen die Steuer trotzdem vom Staat zurück.