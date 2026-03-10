Nach Angaben der Kommission sind mehr als 680.000 Menschen innerhalb der vergangenen Tage im Libanon vertrieben worden. Seit gut einer Woche greifen sich auch die Hisbollah im Libanon und das israelische Militär wieder gegenseitig an. Seitdem sind im Libanon laut der Katastrophenschutzeinheit der Regierung in Beirut fast 500 Menschen getötet worden./rdt/DP/nas