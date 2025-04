Dax leicht im Plus

Der Dax ist nach drei tiefroten Handelstagen heute mit einem Plus gestartet und stand dort auch am Nachmittag. Damit knüpfte er an die Tendenz des Vortages an, als er begonnen hatte, sich von dem besonders heftigen Absturz am Montagmorgen zu erholen. Die aggressive US-Zollpolitik von Trump bleibt jedoch im Fokus und die Unsicherheit hoch.