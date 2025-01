Die Kommission kündigte in Brüssel zunächst nur ihre Absicht zu einer entsprechenden Anweisung an A++ an. Die Behörde betonte in ihrer Mitteilung, dass es keine Frist gebe, bis wann ein kartellrechtliches Prüfverfahren abgeschlossen sein muss. Lufthansa könne sich nun zur Position der Kommission äussern, im Anschluss wolle man über die mögliche Anordnung von Massnahmen entscheiden, teilte die Kommission auf Nachfrage mit.